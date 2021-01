Orvieto, da lunedì 18 gennaio torna ad aprire di pomeriggio l'Ufficio Postale del centro storico

Da lunedì 18 gennaio sarà ripristinato l’orario pomeridiano dell’ufficio postale di Orvieto centro. Ad annunciarlo è la stessa sindaca di Orvieto, Roberta Tardani: "Dopo le sollecitazioni delle scorse settimane, che ho rinnovato in questi giorni alla dirigenza di Poste Italiane, abbiamo infatti ottenuto la riapertura dell’ufficio del centro storico. In base a quello che mi è stato comunicato, gli sportelli effettueranno l’orario 8.20-19.05 venendo così incontro ai cittadini, soprattutto quelli della fascia più anziana, che avevano manifestato disagi dopo la contrazione dell’orario di apertura decisa da Poste Italiane per limitare la diffusione del contagio da Covid-19."

