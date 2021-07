Sabato 17 Luglio 2021, 09:56

Piazza Duomo a Orvieto, sabato 17 luglio, si è svegliata impreziosita da una installazione artistica spuntata, a sopresa, nelle prime ore del mattino. La perfomance artistica è ideata e curata dall'artista orvietano Maurizio Rosella, si intitola "Rinascita" e per metterla in opera ha lavorato nella notte "in segreto" un team di volontari.

Ma il "segreto" è durato poco perché appena le prime palle sono state posizionate in piazza, subito è scattato il passaparola che sta portando in piazza Duomo, nonostante qualche goccia di pioggia, tanti orvietani incuriositi.

A quanto si apprende, in mezzo alle palle, gonfiate tutte nella notte all'interno della vicinissima Chiesa di San Giacomo, ci saranno durante il giorno anche dei momenti di danza.