Orvieto. Incidente mortale a Sferracavallo, investito anziano ottantenne

Intorno alle 8 di giovedì 20 luglio, un anziano di 80 anni, è stato investito da un'auto lungo la strada provinciale 56 in prossimità del centro abitato di Sferracavallo, di fronte all'ex centrale Enel in zona Patarina. L'uomo si trovava in un terreno accanto al proprio, lungo la banchina, sul ciglio erboso, lato direzione Sferracavallo, intento a tagliare alcuni arbusti quando una donna di 38 anni, anche lei orvietana, che procedeva in direzione di Sferracavallo alla guida di una Panda della Usl Umbria, lo ha investito in pieno.

Per l'uomo inutili tutti i soccorsi messi in atto, è deceduto sul colpo. Non è chiara la dinamica del tragico incidente, la Polizia Stradale di Orvieto sta lavorando per ricostruirne i contorni. Intanto la salma dell'ottantenne si trova al "Santa Maria della Stella" a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Terni, il pm Marco Stramaglia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo che, con tutta probabilità, passerà a omicidio stradale.