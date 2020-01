Nel centenario della nascita Amelia rende omaggio a Federico Fellini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Torna Fellinesque. La seconda parte della rassegna dedicata a Federico Fellini promossa dall’associazione Oltre il visibile comincia stasera alle 21 con la proiezione di Fellini Satyricon (1969 - Versione restaurata). Accolto all’epoca dalla stampa e anche al pubblico in maniera controversa, il film (co-sceneggiato con Bernardino Zapponi) resta una grande opera d’arte, in cui Fellini indaga l’inconscio collettivo.A seguire visione di Fellinikon (1969). Gideon Bachmann documenta la preparazione e le riprese di alcune scene del Satyricon. Presentazione a cura di Attilio Faroppa Audrino, scrittore.Venerdì 24 gennaio, ore 21, sarà la volta de Le notti di Cabiria (versione integrale), vincitoredell’Oscar al miglior film straniero. Sabato 25 gennaio si comincia alle 18 con la visione di “Ciao, Federico!”, un documentario di Gideon Bachmann del 1971 sulle riprese del film Fellini Satyricon di Federico Fellini.A seguire, alle 19, le interviste a Dante Ferretti, scenografo mondiale, e a Sam Stourdzé, grandecuratore di mostre ed esperto francese di fotografia.Alle 21 proiezione di 8 ½ in versione restaurata, uno dei capolavori del regista ed una delle miglioripellicole cinematografiche di tutti i tempi, fonte d'ispirazione per generazioni di registi.La presentazione sarà a cura di Cristina Bellettini, giornalista.La rassegna si chiuderà domenica 26 gennaio con una doppia visione.Alle ore 18 Intervista, un film del 1987 diretto da Federico Fellini.A seguire Un amico magico: il maestro Nino Rota (1999), un film di Mario Monicelli con NinoRota, Suso Cecchi d’Amico, Federico Fellini, Bruno Moretti.Il percorso artistico di uno dei maggiori compositori italiano del Novecento, che ha lasciato unsegno indelebile nel nostro cinema. Il documentario ripercorre la sua straordinaria produzionemusicale attraverso le testimonianze di colleghi e amici e citazioni di film che sono entrati di dirittonella storia del cinema.Presentazione a cura di Myriam Raccosta, critica cinematografica.Approfondimenti e rassegna completa: https://www.oltreilvisibile.it/2020/01/16/fellinesque/