Natale alla Comunità «Incontro» di Amelia, la grande festa della condivisione

AMELIA A Molino Silla, grazie ai ragazzi della Comunità «Incontro», la magia del Natale quest’anno è stata vissuta «tra fantastiche luci, cordialità e convivialità in una grande festa», in un momento di condivisione tra staff, operatori, famiglie e residenti. A creare l’atmosfera c’erano, tra gli altri addobbi, un albero alto 18 metri e un presepe con le fattezze del parco di Rogoredo, visto come luogo di sofferenza da cui può però nascere la speranza. Il momento più importante della giornata è stato quello durante il quale trenta ragazzi, giunti alla fine del loro percorso, hanno salutato idealmente la comunità, prima di tornare a casa. Il 26 dicembre, invece, il Senatore Maurizio Gasparri e l’Onorevole Mariastella Gelmini, con una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, hanno visitato la Comunità «Incontro», portando un messaggio di incoraggiamento ai ragazzi residenti e riconoscendo l’impegno degli operatori nel loro lavoro quotidiano.