Narni, il teatro Manini festeggia l'anniversario a lume di candela. In scena Verdi e Puccini

NARNI Il teatro comunale festeggia l'anniversario a lume di candela. L'appuntamento è per il 4 maggio 2024 al teatro Manini, quando andrà in scena "La Traviata" di Giuseppe Verdi. L'evento, voluto dall’associazione culturale Tutti per Narni in collaborazione con Terni città futura e Argoo, è stato organizzato per celebrare il centosessattotesimo anniversario del teatro, inaugurato il 3 maggio 1856 proprio nel giorno dedicato a San Giovenale, patrono della città.

Il concerto prevede la riproposizione piano e voce di alcune arie liriche verdiane e arie pucciniane (di cui quest'anno ricorre il centenario dalla morte).

A esibirsi sarà la soprano Samantha Sapienza, accompagnata dalla pianista Nadia Testa vincitrice di vari concorsi nazionali e internazionali.

Sul palco anche la soprano Alessia Minicucci.

Per l’allestimento del teatro sarà proposta la luce “a lume di candela”. Si tratta di un particolare allestimento con candele a led. Quasi mille i punti luce che illumineranno la sala e il palcoscenico.

L’evento sarà anche l’occasione per una raccolta fondi a scopo benefico a cura della associazione Banca del Tempo di Narni.