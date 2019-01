Narni. Una donna trovata morta nei Giardini pubblici di San Bernardo

NARNI Non aveva nemmeno cinquanta anni, la donna narnese, che è stata trovata morta nei centralissimi giardini di San Bernardo di Narni. La caduta nel pomeriggio, intorno alle 17, quando i giardini, frequentatissimi da bambini e genitori, erano vuoti e chiusi. E’ stato necessario chiamare il custode del Comune per poter aprire le porte e verificare quello che era accaduto. La donna era rimasta senza genitori, cosa che l’aveva molto scossa, viveva a Narni da sempre in una casa prospiciente i giardini, dalla cui finestra potrebbe essere caduta. Non era sposata ma aveva una sorella che abitava a Terni. Sul fatto indagano i Carabinieri di Narni, i quali non hanno molti dubbi rispetto ad un suicidio. © RIPRODUZIONE RISERVATA