Ultimo aggiornamento: 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI E' morto dopo essere stato travolto sulle strisce pedonali che si trovano lungo via Curio Dentato. Malgrado il rapido intervento di un’ambulanza ed il ricovero all’ospedale Santa Maria per Roberto Monetti, 72 anni, non c’è stato nulla da fare.Secondo una prima ricostruzione, questa mattina intorno alle 10 Monetti stava attraversando la strada insieme ad un amico quando è stato travolto da una Lancia Delta condotta da un ternano di 43 anni. L’impatto è stato molto violento e il pensionato è dinito violentemente sul parabrezza dell’auto.Monetti è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria intorno alle 12 con un trauma cranico. Dopo le prime cure è stato trasferito al reparto di Rianimazione, dove il suo cuore ha cessato di battere poco dopo le 17. Sul posto si sono diretti i vigili urbani che hanno accertato la dinamica del sinistro, il guidatore cheha investito il pensionato è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo. Roberto Monetti è ex dirigente dell’ufficio scolastico provinciale di Terni, lascia la moglie e due figli. Laureato in giurisprudenza, è stato per 39 anni, fino al dicembre del 2011, punto di riferimento del mondo della scuola a Terni, oltre che uomo di cultura.