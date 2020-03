Morto per coronavirus il padre del direttore sportivo della Ternana

TERNI Il coronavirus porta un lutto in casa del direttore sportivo della Ternana, Luca Leone. E' morto a Pescara, dove si trovava ricoverato, il padre del diesse rossoverde. Il 18 marzo si era recato in ospedale, nel capoluogo regionale abruzzese, a causa di complicazioni respiratorie insorte e dovute proprio alle conseguenze del Covid-19. Dopo alcuni giorni in cui le condizioni sembravano stazionarie, tra il tardo pomeriggio e la serata del 26 marzo le sue condizioni si sono aggravate. Luca Leone ha appreso la notizia della scomparsa del genitore nella sua abitazione a Terni dove si trova per effetto dei decreti ministeriali che impongono di rimanere all'interno del luogo di domiciliazione. Ultimo aggiornamento: 23:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA