Montegabbione. Furto e danni, Carabinieri denunciano diciottenne

E' da pochi mesi maggiorenne, il giovane di origine rumene, denunciato lunedì 25 maggio dai Carabinieri di Ficulle e Montegabbione per furto e danneggiamento di autovettura a seguito di sinistro stradale.



Il diciottenne, durante uno specifico servizio effettuato dai militari dell'Arma, è stato deferito dopo il rinvenimento di un veicolo, di proprietà e sottratto ad un cittadino di Montegabbione, in una frazione di Ficulle. Le indagini effettuate hanno permesso di individuare il giovane reo che, una volta accompagnato presso gli uffici della locale stazione, ha confessato il fatto. Oltre a rispondere di furto e danneggiamento, il ragazzo è stato sanzionato anche per guida senza patente perché mai conseguita. L’autovettura, dopo i rilievi tecnici del caso, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

