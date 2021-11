Un incidente che ha lasciato sotto choc un'intera comunità. Moglie e marito a bordo del camper, una manovra improvvisa, lo sportello del passeggero aperto e una caduta che non le ha lasciato scampo. Il racconto frammentato, che arriva da chi domenica sera si trovava a Montecchio, in provincia di Terni, ha dell'incredibile. «Siamo rimasti tutti attoniti - ha detto il sindaco Federico Gori - doveva essere una giornata di festa. Di recente a Montecchio si è ricostituita la Pro Loco che aveva organizzato un piccolo evento con una degustazione di castagne. Fra i partecipanti anche un gruppo di camperisti. Circa una trentina». I mezzi si sono radunati in piazza Europa. Lì erano in sosta anche i due coniugi, sembra provenienti da Ravenna. Da una prima ricostruzione il marito, alla guida, sarebbe stato incerto sul parcheggio. La moglie però, seduta a bordo accanto a lui, aveva nel frattempo aperto lo sportello. Un gesto tanto innocuo quanto fatale. Perchè all'improvviso, senza accorgersi della portiera spalancata, lui mette in moto e parte. E' un attimo, lo spostamento del camper e la forza centrifuga fanno il resto. La donna viene sbalzata fuori dal mezzo, cade e sbatte la testa morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del comando di Guardea per i rilievi del caso.