TERNI E’ iniziata oggi a Montecastrilli la distribuzione dei generi alimentari legati al buono spesa. Lo rende noto il sindaco, Fabio Angelucci, che sottolinea come il comune abbia completato rapidamente l’iter di assegnazione del bonus a favore di nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale a causa del coronavirus. Angelucci rimarca anche come la gestione sia stata possibile grazie all’impegno, anche fuori orario lavorativo, dei dipendenti comunali.«È stato molto importante – dichiara – perché ci ha consentito di dare una risposta rapida a problemi gravi non procrastinabili”. I buoni spesa sono già stati consegnati ai beneficiari e agli esercizi commerciali e da oggi è iniziata la distribuzione nei negozi. «Molti commercianti hanno aderito – fa osservare Angelucci – e questo è segno che hanno dimostrato senso civico e attaccamento al territorio. Quando si lavora in squadra e con lo stesso obbiettivo – conclude il primo cittadino - i buoni risultati ne sono la conseguenza».