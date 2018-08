di Michele Bellucci

ASSISI - Successo per la seconda edizione del festival Universo Assisi, che la scorsa settimana ha illuminato i luoghi più suggestivi, anche tra quelli meno conosciuti, del territorio assisano. Concerti, spettacoli teatrali, incontri letterari, performance e altre iniziative culturali selezionate dal direttore artistico Joseph Grima, che ha portato in città 200 artisti mentre sono state circa diecimila le presenze registrate negli oltre cinquanta appuntamenti.



Tra gli spettacoli più apprezzati va certamente annoverato quello che ha segnato la chiusura di questa edizione del Festival, quel "Gloriosus Franciscus" che Michele Placido, insieme all'Anonima Frottolisti, ha regalato al pubblico assisano dal sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli. Un'opera unica dedicata a San Francesco in un viaggio attraverso musica e letteratura, prodotta in esclusiva per il Festival: «E' un'iniziativa che fa onore ad Assisi - ha dichiarato Placido - come centro del mondo, centro dell'umanità e di riflessione. Devo solo ringraziare l'Amministrazione per aver ideato una rassegna capace di generare cultura attraverso eventi di questo tipo e rivolgere un grazie particolare a Carlo Bosco, e soprattutto all'Anonima Frottolisti, un gruppo straordinario, un’eccellenza di questo territorio». "Gloriosus Franciscus" è stato un viaggio attraverso la produzione artistica, musicale e poetica, dedicata a San Francesco dal XIII al XVI secolo. Placido, davanti un pubblico di quasi mille persone, ha letto passi di antichi testi e raccontato uno spaccato di vita del santo, riportando alla luce tracce francescane negli ambienti musicali e letterali europei.

Mercoledì 1 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA