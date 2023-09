Mezzo secolo di Umbria Jazz, in piazza Tacito a Terni c'è Fred Wesley

TERNI - Tutti in piazza: arriva Umbria Jazz. Sul palco montato di fronte alla fontana monumentale dello Zodiaco, dopo Ray Gelato (giovedì 14 settembre alle ore 19) il concerto del trombettista e compositore statunitense Fred Wesley (ore 22), uno dei rarissimi artisti che si trova a proprio agio sia nei panni di puro jazzman che di star dei generi più popolari come soul e funky. Da suonatore di jazz ortodosso ha fatto parte dell’orchestra di Count Basie, chiamato a sostituire nientemeno che un monumento del trombone come Al Gray. Per raccontare la sua carriera di musicista funky basta dire che fu una colonna delle band di Ike e Tina Turner, poi di James Brown, infine di George Clinton (Funkadelic, Parliament). Sia nel jazz che nel funky ha condotto una intensa attività di leader, anche grazie alle sue doti di produttore, compositore e arrangiatore. Dei famosi JB’s Horn del “il Padrino del Soul”, di cui facevano parte anche Maceo Parker e Pee Wee Ellis, fu Wesley il direttore musicale. Per James Brown “la felicità è Fred Wesley che suona il suo trombone”.

Nato in Georgia e cresciuto in Alabama, dunque figlio del profondo sud, c’è il blues alla base della musica di Wesley, assieme alla abilità innata di creare un groove trascinante ed energetico che ha pochi eguali.

Doti, queste, che manifestò fin da piccolo, iniziato alla musica dalla nonna che dava lezioni di piano, dal padre che organizzava big band e dal juke box della casa accanto che mandava canzoni popolari. Poi il padre gli disse che la sua orchestra aveva bisogno di un trombonista e che se imparava a suonare lo strumento quel posto poteva essere suo. Cominciò così una grande carriera, raccontata nella autobiografia “Hit Me, Fred! Recollections of a Sideman”. Di base a Terni per il Weekend di fine estate di Umbria Jazz, si esibirà nuovamente il 15 ma alle 19, prima di Ray Gelato, sempre in piazza Tacito, E poi di nuovo il 16 in chiusura di serata.