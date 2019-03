© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Un fast food per una città slow. Il colosso dell’hamburger Mc Donald’s sarebbe infatti intenzionato ad aprire un proprio ristorante all’ombra della Rupe. Un progetto di cui si era parlato già molto tempo fa ma che ora si potrebbe concretizzare realmente visto il forte interessamento di una società pronta a portare il franchise a Orvieto. Sarebbe stata individuata anche l’area, un terreno da tempo libero a ridosso della rotatoria di Orvieto scalo, dove realizzare ex novo il locale che nell’ormai consolidato format più moderno della catena prevede pure il servizio McDrive. I dettagli dell’operazione sono ancora riservati ma, stando alle informazioni che si possono reperire sul sito web di McDonald’s Italia, l’investimento potrebbe aggirarsi intorno agli 800mila euro e i tempi di realizzazione, una volta ottenute tutte le autorizzazioni, sarebbero brevissimi. Basta vedere quello che è successo a Orte dove il nuovo ristorante del Big Mac, aperto alla fine dello scorso anno, è stato tirato sù all’uscita del casello autostradale, su una superficie di circa 400 metri quadrati, in appena tre mesi. Quaranta i posti di lavoro, un numero che se dovesse essere replicato anche per Orvieto sarebbe una vera boccata di ossigeno per un territorio dove il lavoro scarseggia soprattutto per i più giovani. Il problema semmai sarebbe relativo alla viabilità visto che la zona individuata è uno snodo cruciale del traffico alle pendici della Rupe e i flussi che genererebbe la presenza del McDonald’s potrebbero appesantire ulteriormente la situazione.Aspettando che le collinette d’oro spuntino sotto la Rupe - con buona pace dei puristi dell’enogastronomia nostrana - dopo anni di abbandono è invece destinata a riempirsi, probabilmente già entro la fine di aprile, la struttura della ex Coop in piazza del Commercio. Da qualche giorno sono iniziati i movimenti all’interno dei locali che dovrebbero ospitare un nuovo punto vendita della catena Punto Market, uno store multi prodotto che raccoglie dall’abbigliamento alla tecnologia, dalla cartoleria ai prodotti per la casa, dalla ferramenta ai giocattoli, già presente a Orte, nell’area di Caldare a ridosso del casello A1. Novità destinate ad arricchire l’offerta commerciale di Orvieto scalo, che pure in questi ultimi tempi ha dato segni di vitalità malgrado le difficoltà, e che impongono di risolvere i problemi dell’area più volte lamentati. A partire dalla nuova illuminazione di piazza del Commercio, dalla riqualificazione della piazza del Borgo e dalla regolamentazione dei parcheggi. Anche nei giorni scorsi nuovo raid dei vigili urbani che hanno elevato decine di multe per il mancato rispetto della sosta di un’ora sulle strisce bianche.