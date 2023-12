Massimiliano Ossini presenta a Terni il suo "Amici", la storia di ragazzi che cambiano esplorando la montagna

TERNI Massimiliano Ossini, conduttore televisivo e scrittore, presenta a UmbriaLibri 23 il suo nuovo libro “Amico - l’estate che cambiò tutto”, edito da Salani, davanti a una sala gremita. In dialogo con l’autore c’è Andrea Caterini, che ha condiviso con lui l’esperienza di Linea Bianca; presente anche il direttore artistico della manifestazione, Angelo Mellone. La montagna ha cambiato la vita all’autore, che l’ha conosciuta e ha imparato ad amarla sia nella vita privata, sia tramite Linea Verde e altri programmi tv; ed è anche la protagonista del romanzo che ha scritto, rivolto ai più giovani. Il libro rappresenta infatti l’esordio dello scrittore nella letteratura per ragazzi; nel tempo di una vacanza i giovani protagonisti si scoprono e crescono, cambiano. Il testo presenta una riflessione sul tempo, e sull’importanza di prendersi del tempo, per ascoltare e per ascoltarsi, in un’epoca in cui le giornate sono svelte e la quotidianità quasi automatica. Ossini mette nel romanzo di formazione tutta la sua passione per i viaggi e la natura, che ha approfondito e vive quotidianamente tramite il suo lavoro in tv.