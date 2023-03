Incidente sulla Terni-Rieti, sorpassa un camion e si scontra contro una Jaguar: morta Martina Medori, aveva 23 anni

Uno scontro frontale che non ha lasciato scampo ad una ragazza ternana di 23 anni, Martina Medori, morta sul colpo. Il grave incidente stradale è accaduto ieri sera intorno alle 20 lungo la Terni-Rieti, poco distante dall’uscita Valnerina.



La giovane alla guida di una Hyundai avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con una Jaguar. Inutili i soccorsi, quando sono arrivati gli operatori di un’ambulanza non hanno potuto fare altro che costatare la morte della giovane che era da sola a bordo dell’utilitaria. Ferito in modo grave il guidatore dell’altra auto, un ternano di 78 anni: è stato trasportato all’ospedale Santa Maria per essere curato e la sua prognosi in tarda serata era ancora riservata. Coinvolto nell’incidente anche l’autista di un camion: si sarebbe allontanato senza fermarsi, forse perché non si sarebbe accorto di quanto successo.

Incidente sulla Terni-Rieti, la dinamica

Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica del sinistro. A fare chiarezza sarebbe stato un testimone che avrebbe visto la terribile scena con il tentativo di sorpasso del camion da parte della ragazza. Manovra che avrebbe portato la giovane ternana, che abitava a Borgo Bovio, ad invadere la carreggiata opposta, proprio mentre arrivava la Jaguar che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. La ragazza è rimasta incastrata tra la lamiere, la corsa dei vigili del fuoco per cercare di estrarla fuori non è riuscita a salvarle la vita. La dinamica esatta dell’incidente è, comunque, al vaglio dei carabinieri a cui spetta individuare le responsabilità dell’accaduto.



SCONTRO AD ORVIETO

Un altro grave incidente stradale si è verificato intorno a mezzanotte di venerdì lungo l’autostrada A1, poco prima del casello di Orvieto in direzione nord, coinvolgendo due mezzi pesanti. Il conducente di un autoarticolato, che trasportava ortaggi, nel tentativo di evitare una ruota sulla carreggiata persa poco prima da un altro veicolo industriale, ha sbandato urtando un autotreno che trasportava animali e successivamente ha abbattuto circa 100 metri di guardrail laterale prima di ribaltarsi nella scarpata adiacente. Il conducente è rimasto incastrato nella cabina ed è stato estratto dai vigili del fuoco, ma non ha riportato ferite gravi mentre l’altro camionista è rimasto incolume. Il traffico ha subito forti rallentamenti e si è formato un lungo incolonnamento..