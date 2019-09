SPOLETO - I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti, domenica mattina, nella frazione di Cortaccione dove, a causa del maltempo, un albero è caduto in mezzo alla carreggiata, isolando una parte della zona. L'intervento è scattato poco prima delle 9.30 e l'albero, fortunatamente, non ha colpito auto o passanti, nè cavi della corrente elettrica. Ci sono volute ore per rimuovere l'arbusto e ripristinare le normali condizioni della strada. Ultimo aggiornamento: 16:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA