Hanno lasciato le auto in fila lungo il cantiere della ciclabile, i commercianti e i residenti di Lungonera Savoia. Una protesta forte, che non ha provocato un rallentamento del traffico, ma l’interruzione dei lavori per qualche ora. “Vogliamo che il sindaco venga a vedere cosa sta succedendo!”Sul posto però Leonardo latini non si è presentato neanche stamattina. Oltre ai tecnici comunali Federico Nannurelli, responsabile unico del procedimento e Silvia Ferrantini, direttore dei lavori, è intervenuto l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati e al commercio Stefano Fatale.Gli agenti della polizia municipale e della Digos hanno cercato di calmare gli animi e provveduto a far spostare i mezzi. Due ore di “fuoco”. Poi i lavori sono proseguiti di fronte a quel distretto commerciale che dichiara da tempo di subire consistenti danni economici a seguito del nuovo assetto viario. Aver sacrificato una fila di parcheggi e aver bocciato una variante presentata dai privati, ha scatenato la mobilitazione.