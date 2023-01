Le cento volte di Daje mò: in Biblioteca tre giorni dedicati alla ternanità tra sport cultura e sociale

Per i cento numeri di Daje mò, il magazine a distribuzione gratuita, nasce Amilcare. Una figura figlia del Thyrus che nasce dall'artista Andrès e che diventerà un fumetto. Si è conclusa in Biblioteca la mostra allestita dalla rivista per celebrare sia i cento numeri della rivista che il suo editore, Vairo Nulli, prematuramente scomparso, e che la famiglia continua a pubblicare. Da una parte erano esposte le 99 copertine, più la centesima realizzata appunto per l'occasione. Dall'altra cento istantanee di Vairo, che spaziavano dal calcio alla Formula uno, dall'Acciaieria alla natura. Per tre giorni, poi, si sono succeduti appuntamenti di valenza non solo sportiva ma anche culturale e sociale, seguendo i principi fondanti della rivista che fin dal primo numero ha cercato sempre di valorizzare la ternanità. Quella ternanità, per esempio, presente nel libro di Vareno Marcucci "Ieri, l'altro ieri, la leggenda", dove l'autore ha raccolto e messe insieme le immagini di tutti i calciatori rossoverdi in quasi cent'anni di storia. A rievocare aneddoti insieme a Riccardo Marcelli, che del magazine è il direttore, i giornalisti Bruno Barabani, Michele Rito Liposi ed Ivano Mari, con lo storico Marco Barcarotti che ha sollecitato gli ex calciatori della Ternana Ezio Brevi, Fabrizio Fabris, Piero Favoriti, Giovanni Masiello e Francesco Di Vincenzo, che ha ricordato l'amichevole in cui marcò Gianluca Vialli. Interessante l'approfondimento sull'importanza degli uffici stampa nella comunicazione con Lorenzo Modestino (Ternana), Marco Rompietti (Csi) e Luca Bologna (già Piaggio, Renault, Mercedes).



Partecipato il convegno sul tema Special Olympic, il lato inclusivo dello sport, con il direttore Fabio Casali che ha coinvolto emotivamente la platea narrando le gesta sportive di atleti con disabilità intellettive che sono riusciti a raggiungere risultati importanti anche a livello internazionale. Ieri pomeriggio, invece, gli appassionati di motociclismo hanno assistito alla presentazione del libro "The dream" di Mirco Lazzari e Raffaella Gianolla. L'autrice, presente, ha risposto alle domande di Roberto Pagnanini e Alberto Mirimao, raccontando come viene vissuto il paddock, commentando alcuni scatti che hanno sono entrati nella storia dell'ultimo MotoGp.

L'iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Terni, Bct, Coni, Csi, Ternana, Fairplay, Special Olympics.