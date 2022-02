La Ternana sfida il Monza sotto gli occhi di Galliani

Ospite illustre, allo stadio Libero Liberati di Terni, nel pomeriggio di martedì 15 febbraio. Si gioca la partita di calcio Ternana-Monza e nella tribuna dello stadio ternano siederà anche Adriano Galliani, personaggio che ha fatto la storia recente del calcio italiano, nel suo ruolo attuale di amministratore delegato proprio del Monza. Ha, infatti, seguito anche in questa esperienza Silvio Berlusconi, che dopo essere stato suo presidente nel Milan che ha vinto tutto, ora è suo patron proprio nella società biancorossa monzese. La presenza di quest'ultimo, però, non è prevista. E' sicura, invece, quella dell'Ad, che segue la squadra in tutte le sue trasferte. La segue anche in quella di Terni, per la partita valevole per il turno infrasettimanale della quarta giornata di ritorno del campionato di serie B. Chissà che il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, non ricambi l'ospitalità della partita di andata, quando allo stadio Brianteo di Monza Galliani aveva anche omaggiato il numero uno rossoverde di un dono. Tra l'altro, in quella occasione lo stesso Bandecchi aveva espresso proprio l'intenzione di farlo. In campo, sfida interessante e anche abbastanza affascinante. Da una parte, il Monza, autentica corazzata del torneo e pronta (come Berlusconi ha ribadito dopo aver assistito allo stadio Brianteo alla partita giocata e vinta con la Spal per 4-0) a dare l'assalto alla promozione diretta in serie A. Di contro, una Ternana che sta ritrovandosi e che nelle tre precedenti partite ha sempre fatto risultato, con due pareggi in trasferta e una vittoria in casa. Tra l'altro, entrambi gli organici sono caratterizzati dalla presenza di calciatori di qualità e che legano il loro nome ad una carriera importante ed a presenze anche nel campionato di serie A.

