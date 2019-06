© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Ternana Padel a Ravenna per la final eight della Coppa dei Club, campionato amatoriale a squadre fiore all'occhiello di questa nuova disciplina in forte espansione. Per qualificarsi alla fase nazionale, il team del presidente Rocco Di Berardo ha battuto il Clt 4-0 e La Romita 3-1. Ogni match si gioca con due doppi maschili, un doppio femminile, un doppio misto ed un eventuale altro doppio misto di spareggio. Il 15-16 giugno otto squadre si contenderanno la Coppa dei Club all'i-padel di Ravenna. Sabato alle ore 10 nei quarti di finale la Ternana Padel affronta i padroni di casa e campioni in carica del Sabbione Padel Cesena. Chi vince trova in semifinale (domenica mattina) la vincente tra Padel Club Riccione e Tennis Village Teramo. Negli altri quarti di finale The Village Padel & Tennis Grosseto contro SOL Padel Club Casalpalocco Roma e Pink Padel Club - Ulivi Village Roma contro Msp Roma. Finali in programma domenica pomeriggio. La rosa della Ternana Padel: Massimo Marcelli (capitano), Leonardo Lucá, Diego Manciucca, Gianmarco Proietti, Riccardo Nonni, Fabrizio Frabotta, Marco Mancinelli, Priscilla Petagna, Shanti Scopigno, Martina Francescangeli.