La Sir Perugia torna avanti nella semifinale scudetto, rimonta d'oro su Milano (3-1) in gara 3: giovedì caccia al pass per la finale nel fortino dell'Allianz

PERUGIA - Una partenza con il freno tirato, poi il cambio di passo e una vittoria di peso, perché riporta il gruppo avanti nella serie. Domenica di fatiche ma anche grandi soddisfazioni quella di ieri per la Sir Susa Vim Perugia, che ha battuto 3-1 (parziali 20-25, 25-18, 25-13, 25-21) l’Allianz Milano nel terzo faccia a faccia della semifinale dei playoff scudetto. Una vittoria importante per la squadra di Lorenzetti, adesso avanti 2-1 nella serie. La firma sulla vittoria l’ha messa anche il pubblico bianconero, caldissimo dall’inizio alla fine. Sugli spalti del PalaBarton c’erano quasi 5mila persone. Con la spinta del pubblico, Semeniuk e compagni hanno rimesso sul binario della vittoria il difficile confronto con Milano, che adesso passa al quarto atto, di nuovo nell’impianto lombardo dove si giocherà giovedì alle 20,30.A fine partita, il coach bianconero Angelo Lorenzetti ha chiosato così la vittoria dei suoi. «Per provare a passare il turno devi vincere delle partite. Questa l’hai vinta. Noi oggi non abbiamo avuto un approccio da playoff, ma abbiamo avuto una reazione da playoff. A un certo punto noi saliti molto con la battuta, loro hanno fatto più fatica».Milano subito aggressiva (4-7). La Sir reagisce a muro con Russo (6-7), ma Reggers e Ishikawa trovano i varchi giusti (8-10 e 9-13). Per i bianconeri pesano delle imprecisioni in attacco (10-15). Plotnytskyi suona la carica (13-17), ma il servizio non va e Kaziyski alza l’asticella (16-21). Milano si prende il set (20-25).Ruggito Sir al cambio campo (3-0). Muro e attacco, con Semeniuk pungente, trovano ritmo (7-4). Milano sente la pressione, ma resta in scia (10-7). Un buon Flavio però tiene avanti Perugia (13-9), ora più sciolta (16-10). Cresce anche il servizio (19-11). Nonostante qualche errore sottorete (22-25), Perugia trova l’1-1 (25-18).L’aggancio fa alzare ancora il livello in campo (5-4). Grandi muri e difese puntuali tengono in equilibrio il set (9-8). La Sir però ne ha di più in attacco e allunga (12-8). Loser e compagni tornano ad accusare la pressione (16-9), concedendo punti pesanti (19-9). Con un Ben Tara in crescendo, la Sir torna avanti (25-13).Tornata avanti, Perugia ci crede e spinge da subito nel quarto set (7-3). Reggers e compagni però non hanno smesso di lottare (10-8) e il gioco si infiamma (12-12). Poi Ben Tara gonfia i muscoli e Russo fa centro al servizio (18-15). Ma è battaglia fino all’ultimo (19-17). La chiave di volta è ancora il muro, decisivo per centrare la vittoria da parte dei bianconeri (25-21). La parola fine la scrive Ben Tara.Held, Giannelli 2, Leon, Ben Tara 24, Colaci (L), Flavio 11, Semeniuk 16, Plotnytskyi 11, Russo 6.N.E.: Candellaro, Herrera, Toscani (L), Solé, Ropret. All.: Lorenzetti, vice Giaccardi.Kaziyski 15, Mergarejo 5, Zonta, Catania (L), Vitelli 5, Reggers 13, Loser 5, Piano, Ishikawa 10, Porro 3, Dirlic. N.E.: Innocenzi, Colombo (L). All.: Piazza, vice Daldello.Arbitri: Stefano Cesare, Massimiliano Giardini.NOTE: durata set 26’, 27’, 25’, 33’; tot: 111’. Spettatori: 4821. Mvp: Be Tara. Perugia: b.s. 18, v. 4, muri 14, errori 3; Milano: b.s. 18, v. 5, muri 6, errori 7.