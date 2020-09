TERNI Il lockdown non ha fermato le Black Sheeps. Ilaria Pileri e Claudia Carletti, una architetto e l’altra agente di viaggio, hanno «approfittato di questo tempo sospeso per scrivere i brani del prossimo album, che è il secondo». «Da casa - raccontano le cantanti rock ternane - confrontandoci in videochiamata, mantenendo i contatti con i vari impresari, abbiamo lavorato tanto per poter riprendere al più presto da dove avevamo lasciato». Così l’estate 2020, segnata dal Covid-19, è stata piena di successi, per loro. Subito dopo la ripartenza, il 3 giugno, le due cantautrici hanno cominciato a raccogliere i frutti del lavoro svolto in quei lunghissimi 70 giorni.

Cominciano dal Caffeina Festival, evento conosciuto a livello nazionale, il 7 luglio nella splendida cornice del Castello di Santa Severa, continuano con un set acustico il 18 luglio presso la cantina Goretti nelle colline perugine per l'evento ReStart presentando il loro disco “Non aspettarmi sveglio” e finiscono con un un susseguirsi di esibizioni: da Forlì il 29 agosto sul palco di Imaginaction prima di J-Ax e Gigi D'Alessio, alla terrazza della biblioteca comunale di Terni per la conferenza stampa del Tributo a Sergio Endrigo (il 2 settembre). Poi ancora alla volta di Scalea per il Premio Mia Martini dove le Pecore Nere vengono selezionate per la finale di dicembre, e di nuovo protagoniste nella loro città per aprire il concerto di Simone Cristicchi: «un altro sogno che si realizza» – commentano Ilaria e Claudia.

Nascono nel 2009, come gruppo. Dopo anni di cover e collaborazioni importanti con i locali del centro Italia, sentono la necessità, nel settembre 2017, di darsi una nuova veste e cominciano a scrivere il loro primo album dal titolo “Non Aspettarmi Sveglio”, che esce nel 2019.

La loro stagione musicale estiva si chiude venerdì 25 settembre a Roma. Si esibiranno nell’ambito del Premio Margutta e per l’evento indosseranno gli abiti dello stilista ternano Loca Rondoni.

La serata verrà trasmessa in diretta streaming sui canali instagram e facebook Premio Margutta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA