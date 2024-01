Iniziare bene il girone di ritorno e restare in testa alla classifica, l'Unicusano Futsal Ternana ospita l'History Roma 3Z

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziare bene il girone di ritorno per confermarsi in testa al campionato. Questo l'obiettivo dell'Unicusano Futsal Ternana a Massa Martana ospita alle ore 17 l'History Roma 3Z. I rossoverdi, dopo aver chiuso il girone di andata in bellezza battendo il Buldog Lucrezia, tornano a giocare tra le mura amiche per il secondo sabato consecutivo con l'intenzione di fare bottino pieno. L'ostacolo da superare però non è dei più semplici, la squadra romana è ostica e di assoluto valore e vorrà vendicare il ko dell'andata ma soprattutto ottenere punti preziosi per la propria classifica che vede i gialloblù a metà classifica con soli due punti di vantaggio sulla zona playout. La formazione laziale fino ad ora ha raccolto undici punti posizionandosi al sesto posto a sei punti dal Bologna e Potenza Picena quarte in zona playoff e a più uno su Atlante Grosseto, Russi e Real Fabrica settime. Tre le vittorie, ottenute contro Buldog Lucrezia, Atlante Grosseto e in casa del Real Fabrica, due i pareggi, a Bologna e Russi, e cinque le sconfitte, tre delle quali incassate tra le mura amiche. La squadra di mister Federico Pellegrini non si vuole cullare sugli allori, ma cavalcare l'onda per dimostrare che gli ottimi risultati della prima parte di campionato non sono stati un caso ma frutto di lavoro e sacrificio. «La squadra ha ripreso ritmo dopo un dicembre altalenante - dice mister Pellegrini - ci siamo allenati bene in settimana, da tre giorni si è aggregato anche il neo acquisto Giuseppe Fanelli. Il ragazzo chiaramente deve piano piano entrare nei meccanismi però sono felice dell'entusiasmo e della voglia che ha portato fin da subito. Incontriamo una squadra difficile che gioca insieme da tanti anni, ma non siamo nelle condizioni di poter regalare niente a nessuno».