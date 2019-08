Indagine internazionale parte da Foligno e scopre il trucco della patente falsa. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un controllo stradale ha fatto scattare un’indagine internazionale legata ad un vero e proprio giallo con al centro una patente di guida. In azione sono entrati i carabinieri dlela Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno. Al centro degli accertamenti una giovane donna straniera che, fermata da una pattuglia impegnata in azione a vasto raggio per la prevenzione e repressione dei reati, ha mostrato una patente spagnola. Dagli immediati accertamenti è emerso che la donna non aveva la patente di guida ma di fatto ne mostrava una apparentemente regolare. Le verifiche si sono ulteriormente estese facendo emergere che in precedenza la donna era stata fermata dalla polizia stradale che l’aveva sorpresa alla guida in stato di ubriachezza, ne aveva riscontrato l’assenza della patente, aveva inoltre riscontrato che il veicolo aveva l’assicurazione scaduta e quindi aveva sequestrato il mezzo. Per poterlo rimettere in marcia la donna, cui il veicolo era stato affidato in custodia, ha dovuto pagare l’assicurazione. Fermata dai carabinieri diverso tempo dopo quell’episodio è scattata l’indagine sulla patente. Una indagine internazionale visto che i carabinieri hanno dovuto svolgere con la Spagna tutte le necessarie verifiche del caso a seguito delle quali è emerso che la straniera non ha mai conseguito la patente spagnola. E’ emerso nelle corso delle indagini che la patente è risultata esser contraffatta e sul punto sono proseguiti gli accertamenti previsti tesi ad individuare i canali e le modalità attraverso le quali la donna ne è entrata in possesso. Per lei è scattato un ulteriore procedura inerente la reiterata guidata senza patente. Gli accertamenti sullo “strano caso della patente spagnola” mai conseguita procedono a tutto campo e non si escludono ulteriori clamorosi sviluppi sulla vicenda. L’azione di controllo del territorio, il contrasto ai reati e la prevenzione in generale, vedono i carabinieri della Compagnia di Foligno in prima linea senza soluzione di continuità in tutte le zone che compongono i territorio di competenza.