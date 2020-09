Auto contro un camion, muore a trent'anni

PERUGIA- Un uomo di trent'anni residente a Valfabbrica è morto in seguito alle ferite riportare in un incidente stradale che si è verificato nei pressi Valfabbrica nel primo pomeriggio. Incidente che ha coinvolto un'auto e un camion all'uscita di Valfabbrica della Perugia-Ancona. L'uomo è arrivato al Pronto soccorso in gravissime condizioni ed è morto poco dopo nonostante il prodigarsi dei medici del Santa Maria della Misericordia. Sul posto oltre al 118 per i soccorsi anche la polizia e i vigili del fuoco. La vittima era alla guida dell'auto che si è incastrata nella parte posteriore del camion. © RIPRODUZIONE RISERVATA