Terni, provoca incidente mortale vicino alla Cascata delle Marmore poi scappa a piedi: era senza patente

Ha provocato un incidente stradale mortale, poi è fuggito nei campi circostanti. Il grave incidente stradale è accaduto sabato notte lungo la strada Valnerina, nei pressi del parcheggio della Cascata delle Marmore.

Investito da un pullman a piazza Re di Roma, morto un ragazzo di 23 anni mentre attraversava

Lo scontro frontale tra una smart condotta da un uomo di 36 anni di Ferentillo, Manuel Galeazzi, ed una Alfa Romeo 147 guidata da un'altra persona.

Incidente Roma, ragazzi morti a Fonte Nuova. «L'auto correva a 100 km orari». Decisive le riprese delle telecamere

L'impatto è stato violentissimo, con il trentaseienne originario di Ferentillo, dipendente di una stazione di servizio a Montefranco e padre di una bimba piccola, che è morto sul colpo, dopo essere stato sbalzato dall'abitacolo. Mentre il guidatore dell'altra auto, è fuggito a piedi, tra i campi circostanti. Inutili i soccorsi da parte degli operatori di un'ambulanza. Sul posto gli agenti della polizia municipale e quelli della questura che si sono messi subito alla ricerca dell'uomo fuggito. Secondo le prime indagini l'Alfa Romeo è di proprietà di una donna di Ferentillo originaria della Romania, mentre alla guida ci sarebbe stato il figlio la che polizia e carabinieri hanno cercato in tutta la zona circostante, trovandolo ferito questa mattina all'alba. E' un giovane romeo di 26 anni ed al momento dello scontro non era in possesso della patente perchè era stato sorpreso nelle settimane scorse alla guida della stessa auto in stato di ebrezza. Ora si trova piantonato all'ospedale di Terni in attesa delle decisioni del sostituto procuratore Raffaele Pesiri.