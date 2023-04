Incidente tra due auto a San Gemini, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato in via Narni a San Gemini dove sono rimaste coinvolte due auto. Una di queste è uscita di strada finendo nella vicina scarpata ribaltandosi su un fianco. Tutti e tre i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Terni per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi del caso e per ripristinare la viabilità, si sono recati i vigili del fuoco e i carabinieri.