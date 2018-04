TERNI Denunciata a piede libero dalla polizia, con l'accusa di incendio doloso, una ventiquattrenne

accusata di avere dato fuoco a Terni, nel corso della notte, a oltre una decina di cassonetti e cestini dei rifiuti in diversi

punti della città. La giovane - risultata già con precedenti specifici - è stata notata da alcuni testimoni e poi, una volta intercettata e fermata dagli agenti della squadra volante, trovata in possesso di un accendino. Gli incendi sono stati appiccati tra piazza Tacito, via Mazzini, via Gramsci, via Farini e via Lungonera Cimarelli. Per spegnere i vari roghi è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco

Martedì 24 Aprile 2018



