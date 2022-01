Il nuovo vescovo di Terni in visita alla comunità incontro di Amelia e benedice il punto tamponi

AMELIA - Il nuovo vescovo della diocesi, monsignor Francesco Antonio Soddu ha visitato la comunità incontro di Amelia. Accolto dal presidente Giuseppe Lorefice e dal capo struttura Giampaolo Nicolasi, si è intrattenuto a lungo con i ragazzi in percorso.



La visita è stata l’occasione per benedire il punto di somministrazione tamponi, allestito in questi giorni dalla comunità per avviare lo screening preventivo dedicato alla popolazione scolastica amerina.

Promosso dal Comune di Amelia, lo screening si sta svolgendo in collaborazione con la Farmacia Bonanni di Amelia, la sezione di Amelia del gruppo di Terni del corpo italiano di soccorso dell'ordine di Malta, l’associazione “Una mano per Amelia” e la Regione Umbria. L’obiettivo è testare 1200 tra studenti e docenti in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

Da Nicolasi e Lorefice il ringraziamento al vescovo "per aver riscaldato con le sue parole il cuore dei ragazzi impegnati nel percorso di recupero e per aver incoraggiato il nostro staff con la sua vicinanza, a testimonianza di un legame forte e rinnovato tra la comunità e la diocesi, nel ricordo dell'opera di don Pierino Gelmini".