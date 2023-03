Il museo Multimediale Cascata delle Marmore Hydra riprende le attività

Mercoledì 22 Marzo 2023, 20:01

La sala dell'Orologio del Caos di Terni ha ospitato la conferenza di Hydra - Museo Multimediale Cascata delle Marmore per celebrare la Giornata Mondiale dell'Acqua e presentare alcune novità. Innanzitutto la riapertura del museo, nel prossimo fine settimana, con aggiornamenti dell'esposizione e due nuove installazioni, tecnologiche ed interattive, commissionate da Consorzio Tevere-Nera e Servizio Idrico Integrato, che faranno parte del percorso espositivo. Anche quest’anno si terrà il Forum delle Acque, giunto alla sua seconda edizione, che si svolgerà dal 22 al 25 giugno a Villalago di Piediluco. Sarà un momento di studio e confronto sulle buone pratiche per la salvaguardia e la rigenerazione della risorsa acqua. È stato poi annunciata la costituzione del Comitato Promotore della Fondazione Hydra, composto da oltre 20 membri, per realizzare una visione del territorio innovativa ed ambiziosa. Da quest’anno Hydra collaborerà anche all’organizzazione del progetto "Acqua Amica 2023" del Servizio Idrico Integrato, con attività didattiche per le scuole del comprensorio organizzate nel Museo. Nel video di Claudia Sensi l’intervento di Alessandro Capati del Museo Hydra.