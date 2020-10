Il centro storico di Foligno manda in scena “Candiotti Expo & Umbria Jewels” tra stile italiano e gioielli artigianali

FOLIGNO – Dall'artigianato all’oggettistica, dai complementi di arredo all’home design, dagli oggetti vintage e d’antiquariato alle creazioni artigianali di accessori e oggetti handmade. Fino a bijoux e gioielli artigianali. Tutto questo si potrà ammirare ed acquistare a Palazzo Candiotti di Foligno il 24 e 25 ottobre prossimi. Insieme a ‘Candiotti Expo’, la Mostra mercato dedicata allo stile italiano, si svolgerà infatti contemporaneamente anche ‘Umbria Jewels’, il salone del bijoux e del gioiello artigianale, prima rassegna umbra con designers e artigiani provenienti da tutta Italia. Decine di tecniche di lavorazione diverse che daranno vita ad una vetrina prestigiosa dell’estro e della creatività italiana anche in questo settore. L’evento è quindi in programma, ad ingresso libero, sabato 24 ottobre dalle ore 11 alle 20 e domenica 25 ottobre dalle ore 10 alle 20. Sono previsti un’Area market, Workshop, Laboratori e Sfilate di moda. La due giorni si svolgerà nel rispetto delle regole anti contagio Covid-19. ‘Candiotti Expo’ & ‘Umbria Jewels’ sono eventi organizzati da Officine Creative Roma in collaborazione con l'Associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e di ATI Parterre, responsabile della gestione di Palazzo Candiotti. L’appuntamento arriva dopo il successo di Foligno MadeArt, nel week end dell’8 e 9 agosto scorso, quando nel Chiostro Palazzo Trinci una trentina di espositori, provenienti da tutta Italia e per buona parte dall’Umbria, hanno dato vita ad una grande Mostra mercato dedicata alle eccellenze artigianali nel settore della moda, degli accessori, dei bijoux e del design.

© RIPRODUZIONE RISERVATA