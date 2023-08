I sottosegretari Delmastro e Prisco alla Comunità Incontro per parlare di detenzione alternativa in comunità

Martedì 1 Agosto 2023, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19:06

La detenzione alternativa al carcere è una misura che la Comunità Incontro di Amelia sostiene fortemente, ma sono diversi gli ostacoli che spesso negano ai detenuti presenti negli istituti penitenziari un percorso di recupero e di riabilitazione. Per questo è necessario individuare un sistema per far interagire giustizia e strutture terapeutiche. Del tema, è molto dibattuto perché le dipendenze patologiche sono un problema a livello sociale, si è parlato in un incontro istituzionale a Mulino Silla. Nel video di Claudia Sensi gli interventi del capo struttura della Comunità Incontro Giampaolo Nicolasi, del sottosegretario al ministero della giustizia Andrea Delmastro e dello psicoterapeuta presso il dipartimento politiche antidroga della presidenza del consiglio dei ministri Massimo Canu.