OTRICOLI (TR) C’è anche Otricoli a Hell’s Kitchen, la gara più spietata tra giovani cuochi condotta da Carlo Cracco su Sky. Tra i partecipanti alla trasmissione che parte questa sera, 6 novembre, c’è infatti anche Elena Fotia, giovane pasticcera con esperienze italiane e internazionali, cittadina di Poggio di Otricoli. Elena, 28 anni, romana, si è trasferita in Umbria con il marito, anche lui cuoco, per seguire un sogno di vita e di lavoro. «Il nostro progetto è la ristorazione in movimento, con un Food Truck che si propone di portare in giro per l’Umbria e in tutta Italia, nei festival di street food, un cibo buono, sano e popolare, e di offrire anche cibo take away». Intanto, però, il primo passo per raggiungere quel sogno è la sfida nelle "cucine infernali".

