La Guardia di finanza dona alla Croce Rossa i capi di abbigliamento con griffe contraffatte sequestrati nel 2023

GUBBIO - Il comando provinciale di Perugia della Guardia di finanza ha donato alla Croce rossa numerosi articoli di abbigliamento sequestrati dalla tenenza di Gubbio, nel corso del 2023, in occasione dei servizi di controllo svolti nelle fiere e nei mercati settimanali per contrastare la contraffazione dei marchi.

Ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria e dopo avere rimosso dai capi e dalle confezioni i marchi e i loghi contraffatti, gli stessi sono stati consegnati alla responsabile del comitato locale della Croce rossa di Gubbio, Patrizia Pugnitopo.

«Tale iniziativa - sottolinea la Gdf in una sua nota - testimonia la vicinanza e l'attenzione della guardia di finanza

alle fasce più deboli e rappresenta un segno tangibile di come le risorse sottratte all'illegalità economico-finanziaria possano essere restituite alla collettività e proficuamente utilizzate».

