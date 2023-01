Guai muscolari per Ghiringhelli, nuovo dubbio nella Ternana di Andreazzoli

Un problema muscolare e una seduta di lavoro passata solo in infermeria per sottoporsi a terapie. Guai fisici per il terzino destro della Ternana Luca Ghiringhelli, nell'allenamento del giovedì, a due giorni dalla trasferta che la squadra rossoverde umbra affronta per andare al Granillo ad affrontare la Reggina. Il difensore è, dunque, in dubbio proprio per la gara di Reggio Calabria di sabato 21 gennaio. Il report diffuso dai canali ufficiali della Ternana calcio parla di un affaticamento muscolare al polpaccio destro. L'ex calciatore del Cittadella si è sottoposto, dunque, a delle cure con lo staff sanitario della Ternana. La sua condizione va valutata meglio nelle ore successive e dopo la rifinitura del venerdì, ultimo allenamento che Andreazzoli fa svolgere ai suoi prima di partire per la Calabria. Solo allora si potrà capire se il giocatore potrà essere utilizzabile in partita, oppure no. Il dubbio di Ghiringhelli può creare un problema, visto che su quella fascia appare poco probabile anche l'utilizzo di Marino Defendi, ancora fermo per colpa di una fastidiosa tonsillite che gli ha fatto saltare la precedente gara con l'Ascoli e gli ha impedito di allenarsi per tutta la settimana prima di Reggio. Il tecnico rossoverde è chiamato a studiare nuove soluzioni per la fascia destra, posizione nella quale, nel caso di assenza di Ghiringhelli, potrebbe anche adattare un giocatore fuori ruolo.