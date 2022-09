Perugia, ruba 20 euro in sagrestia ma lo becca un carabiniere: ora dovrà pagarne 400

PERUGIA - Quatto quatto in sagrestia, mentre in chiesa e all’esterno è in corso un funerale. Tempo pensa di averne a sufficienza, per girare all’interno della stanza e vedere se ci sia qualcosa da rubare. Specie qualche soldo dentro il portafoglio del chierichetto, che ha lasciato i suoi effetti personali in sagrestia e ora sta assistendo il parroco alla cerimonia funebre.

Un gioco da ragazzi, il bottino è abbastanza scarno e alla fine non resta che accontentarsi di venti euro. Il tempo di uscire però che finisce quasi a sbattere con un carabiniere, in servizio al comando regionale di corso Cavour, e che chiaramente non è carabiniere solo quando indossa la divisa. Evidentemente il militare ha intuito i suoi intenti e lo ha bloccato al momento giusto. Dopo essere stato bloccato e portato in caserma, l’uomo (cinquantenne) alla presenza dell’avvocato Diego Florio ieri nel processo per direttissima ha patteggiato a 10 mesi e 20 giorni con multa di 400 euro e rimesso in libertà.