Lunedì 20 Novembre 2023, 07:00

PERUGIA - Le famiglie a fare shopping. I ladri a fare shopping nelle loro case o nelle auto. Risultato: almeno una ventina i furti andati a segno o “soltanto” tentati nel corso del fine settimana appena andato in archivio. Un numero sicuramente non di poco conto, dal momento che quello dei furti è un reato che riguarda non solo chi ha la sfortuna di subirlo ma anche tante persone vicine. Ma un numero anche sostanzialmente in linea con quanto accade in questo particolare periodo, dalla fine di ottobre almeno fino alla fine dell’anno, in cui la coincidenza di alcuni elementi comporta ogni anno un’impennata di caza e un riesplodere della problematica su scala generale.

Perché ad essere colpita, come nel fine settimana appena trascorso, non è soltanto Perugia ma anche il suo hinterland e la provincia.

I FATTI

La cronaca, anzitutto. Il bilancio della giornata di sabato parla di una decina di furti tra Perugia e hinterland sulle cui sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, si tratta di assalti avvenuti tra abitazioni e auto in sosta. Nella maggior parte dei casi, come detto, si è trattato di situazioni scoperte dai proprietari al rientro da qualche ora passata fuori casa per lo shopping tipico del fine settimana. Ma, sempre stando ai resoconti del fine settimana, a essere prese di mira sono state anche diverse auto parcheggiate nella notte o comunque dal tardo pomeriggio. Anche in questo caso, chi ha agito ha potuto contare sul favore delle ore di buio che già da metà pomeriggio in questa fase dell’anno permettono purtroppo di agire in maniera molto più efficace.

L’altro elemento, al pari di quello legato all’aumento delle ore di buio già dalla metà del pomeriggio, è che in questo periodo dell’anno gli eventi e le attrazioni in città e provincia sono molti e dunque oltre alle giornate lavorative anche nel week end ci sono molti e giustificati motivi per passare qualche ora di relax fuori di casa. Specie da metà pomeriggio fino alla sera.

Ed è proprio quella la fascia oraria in cui è concentrato il numero maggiore degli assalti. Con i ladri che puntano proprio questi orari per evitare di trovare le persone in casa. Non solo per avere maggiore libertà d’azione ma anche per avere conseguenze penali minori in caso di eventuale cattura e dunque processo e successiva condanna.

La prevenzione nel caso dei furti resta l’arma principale. Non a caso in questo periodo sono ulteriormente aumentati i controlli del territorio da parte delle forze dell’ordine, con la richiesta ai cittadini di segnalare con la massima celerità movimenti strani intorno alle case.