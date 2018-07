di Michele Bellucci

PERUGIA - Si aprirà stasera la rassegna estiva del cinema PostModernissimo, che per una settimana proporrà nella suggestiva Piazzetta del Carmine la seconda edizione di FuoriPost. I protagonisti del cinema italiano saranno a Perugia per presentare le loro opere e dialogare con il pubblico, con Simone Rossi a coordinare le serate (l'inizio delle proiezioni è previsto per le 21.30).

Si inizierà lunedì 23 con un omaggio a Ermanno Olmi a cura del docente universitario e critico cinematografico Roy Menarini, che presenterà il suo libro "Il discorso e lo sguardo. Forme della critica e cinefilie applicate" prima della proiezione de Il posto. Il 24 si parlerà invece della crisi dei sistemi democratici e del caso Rousseau con The choice, The risks of web democracy, documentario di Giorgio Viscardini e Gabriele Rossi che saranno entrambi ospiti della serata. Il film ricostruisce gli eventi che hanno portato alla creazione di Rousseau, la piattaforma digitale del Movimento 5 Stelle nata per permettere una nuova forma di voto, e alla notte che ha visto l'hackeraggio del sistema operativo meno di 24 ore dopo il lancio.



Mercoledì Dario Albertini presenterà il suo poetico e toccante Manuel, insieme al direttore della fotografia Giuseppe Maio. Il 26 luglio arriverà nel capoluogo Francesco Cordio, autore del documentario Golpe capitale che narra il dramma politico e umano che fa da sfondo al caso Ignazio Marino; il film verrà presentato in una serata speciale promossa in collaborazione con il Circolo Libertà e Giustizia dell'Umbria. Venerdì 27 sarà la volta di Davide Ferrario, che presenterà il suo Cent'anni: il film parte dalla celebre disfatta di Caporetto, uno snodo imprescindibile per ogni riflessione sulla nostra storia contemporanea. Sabato in programma c'è invece See you in Texas, film di Vito Palmieri che aiuterà il pubblico a comprendere cosa sia il "reining".



Si preannuncia un evento imperdibile infine quello di domenica prossima, completamente a ingresso gratuito: la festa di chiusura sarà nel nome della satira e avrà come ospite speciale uno dei più apprezzati personaggi comici degli ultimi anni, Maccio Capatonda. Il suo alter ego Marcello Macchia, che torna in città dopo aver trascorso qui alcuni anni per gli studi universitari, presenterà in anteprima due puntate della nuova serie The generi, dove ogni episodio è ambientato in un diverso mondo cinematografico attraverso gli stereotipi di western, horror, fantasy e altri. Anche per questa seconda edizione sono previsti 80 posti a sedere con biglietto unico di 6,50 Euro, mentre verrà offerta la possibilità di vedere i film gratuitamente a tutti coloro che sceglieranno di occupare l'adiacente scalinata. FuoriPost, che si è aperto con un'anteprima dedicata al cinema documentario, è realizzato in collaborazione con Europa Cinemas e Mondovisioni e vanta il patrocinio del Comune di Perugia.

