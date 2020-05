Foligno, un grande cuore per ricordare la piccola Greta, morta ad appena 3 anni in una piscina: «Così da lassù potrai vederlo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il dolore per la scomparsa di Greta, la bambina di 3 anni tragicamente morta a Pontecentesimo di Foligno, ha colpito tutti. Una tragedia troppo grande che ha prodotto una preghiera collettiva, che travalica religioni e provenienza. Una tragedia che ha prodotto un gesto spontaneo e per questo ancor più grande, che riassume la preghiera. Mercoledì mattina alla Fattoria Solidale della Caritas Diocesana di Foligno, uno degli operatori ha creato un grande cuore nel verde dei campi. Un cuore visibile dall’alto, fatto di fiori di campo, papaveri e erbe spontanee. “Un cuore – è stato detto - che riassume il dolore sulla terra e che si alza verso il cielo li dove è ora Greta”. Un gesto d’amore, fatto da una padre che sa cosa vuol dire amare e crescere un figlio. E quel padre, curando il verde, ha voluto scolpire l’amore per i figli con quella che è stata la sua preghiera per Greta. E lo ha fatto con le lacrime, tante, che gli hanno solcato il volto facendo tutto nel silenzio del dolore. Un silenzio assordante che ciascuno sta vivendo nel proprio animo sentendosi vicino, in un abbraccio collettivo, alla giovane coppia colpita dalla tragedia, un papà e una mamma 30enni. Il tragico incidente che ha cancellato la vita della bimba di 3 anni ha devastato anche i caratteri più forti. Le lacrime, martedì, sono state anche quelle di carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco, finanzieri, agenti della polizia locale e carabinieri forestali e operatori del 118. Tutti hanno fatto l’impossibile per salvare la piccola. Ogni sforzo, ogni tentativo non è servito a nulla. Così come quello dei due labrador in compagnia della piccola che hanno cercato di salvarla.