Foligno, sequestrata cocaina per 7mila euro: c'è un arresto. In azione i carabinieri

FOLIGNO - Blitz antidroga, in azione i carabinieri, stroncato un importante canale di spaccio: c’è un arresto. L’operazione è stata condotta in porto dagli investigatori della Compagnia di Foligno che, con una azione chirurgica, hanno arrestato un 30enne straniero con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati una cinquantina di grammi di cocaina che, venduta sulla piazza locale in dosi da mezzo grammo a circa 70 euro al “pezzo”, avrebbe fruttato ricavi potenziali fino a 7mila euro frutto della cessione al minuto sulla piazza locale. In azione sono entrati gli specialisti dell’antidroga della Sezione Operativa della Compagnia di Foligno con cui hanno collaborato i Cinofili dell’Arma provenienti da Firenze e le Stazioni di Scanzano e Spello. Le attenzioni investigative si sono concentrate su un preciso soggetto e al momento giusto i carabinieri sono entrati in azione smantellando, come detto, un importante filone di spaccio gravitante sulla piazza locale. Un colpo pesante, quello da poco sferrato dall’Arma, che spiega come il controllo del territorio effettuato anche con attività di vera e propria intelligence, dia risultati di spessore. L’attività condotta in porto dai carabinieri della Compagnia di Foligno è, come sempre accade in queste situazioni, nella sua fase iniziale. C’è da definire, infatti, l’esatta platea di acquirenti cui la droga era destinata e pure il canale o i canali di approvvigionamento attraverso i qual l’arrestato è entrato in possesso della cocaina. Tutti elementi che saranno sviluppati dagli investigatori dell’Arma con la Compagnia di Foligno in prima linea sul contrasto al crimine ed in particolare sul versate della lotta quotidiana allo spaccio di droga. Un’azione fondamentale, quella del contrasto allo spaccio che, oltre a stroncare l’attività di cessione, libera le piazze cittadine da attività illecite che vedono quali acquirenti, in particolare per tipologie di droga come hashish e marijuana, ma pure per cocaina e droghe sintetiche sopratutto i giovani. Un’azione anticrimine, quindi, anche con importanti risvolti sociali e tesa pure ad amplificare i livelli di sicurezza e di tranquillità per i cittadini. Quello dello scorse segue altri arresti che sono stati effettuati dalla Compagnia di Foligno in diverse realtà del territorio nelle ultime settimane con l’impiego operativo di diversi reparti. Ci sono stati arresti dopo la scoperta di una grande piantagione di marijuana ed altri per spaccio di eroina. Questi ultimi sono andati a segno all’interno del centro storico cittadino ed hanno portato all’individuazione di due soggetti, uno italiano e uno straniero, che in attività diverse sono stati accusati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.