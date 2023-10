Giovedì 5 Ottobre 2023, 09:11

FOLIGNO . Primo posto per Vintage Nostalgia, secondo per Barbershop e terzo per Salotto Verde. Sono i primi tre classificati al concorso vetrine in occasione de I Primi d’Italia, festival nazionale che ha da poco chiuso i battenti di una edizione davvero da record. È stata una gara di creatività fra i commercianti della città di Foligno per esaltare nelle proprie vetrine il festival nazionale dei primi piatti: non a caso è stato chiamato “La vetrina dei Primi” il contest organizzato da Confcommercio Umbria Mandamento di Foligno insieme all’associazione Borghi e Centri Storici della Valle Umbra e Epta. Spaghetti, penne, riso, gnocchi e tagliatelle: in occasione della XXIV edizione del Festival I Primi d’Italia negozi, bar ed attività commerciali all’interno del centro storico di Foligno si sono colorati per il concorso a partecipazione gratuita che ha scatenerà la fantasia dei proprietari con allestimenti a tema 'I Primi d’Italia' e primi piatti. Ecco le motivazioni per i primi tre classificati: Vintage Nostalgia “Per aver coniugato in modo originale il concept del suo negozio con i Primi d’Italia”; Barbershop “Per aver costruito una vetrina con un impatto estetico perfettamente in linea con la manifestazione”; Salotto Verde “Guadagna il terzo posto grazie a una composizione che esalta il gusto floreale e l’armonia della pasta”. Ci sono state poi menzioni speciali per: 1° Dadi e Mattoncini “Per il modo giocoso con cui hanno scelto di rappresentare i Primi Piatti”; 2° Eleven Lounge Bar “Per l’omaggio al Duomo oramai chiuso dal 2016, che ci invoglia a rivedere al più presto il bellissimo altare interno”; 3° Marika Scarponi “Per il grande lavoro e impegno che ha manifestato nel costruire l’allestimento della propria attività”. Come da regolamento le vetrine sono state allestite secondo i termini previsti e poi sono state giudicate da una apposita giuria Per la valutazione si è tenuto conto di attinenza al tema e creatività delle proposte. I sopralluoghi alle vetrine sono stati effettuati esclusivamente dall’esterno, senza alcun preavviso. Ed ecco per i tre più bravi i premi assegnati: al primo classificato un week end alla Reggia di Caserta; per il secondo classificato un week end in Toscana mentre per il terzo posto in dono una bicicletta da donna. Una edizione da record per I Primi, quella dopo conclusa. A riassumere il successo è Aldo Amoni presidente di Epta Confcommercio: “Quest'anno – dice . ci eravamo imposti un cambio di paradigma, con una migliore organizzazione dei villaggi e di tutto il festival: con grande soddisfazione possiamo dire di essere riusciti nell'intento, sfiorando le 100.000 presenze nell’arco dei quattro giorni. La manifestazione – prosegue - è stata un vero e proprio trionfo, con migliaia di visitatori provenienti da tutte le regioni d’Italia. Questo successo straordinario è il risultato del duro lavoro, della passione e dell’impegno di un team eccezionale che ha lavorato instancabilmente per creare un evento indimenticabile che è riuscito a coinvolgere persone di tutte le età. Non abbiamo trascurato i più bisognosi, coinvolgendo la Caritas Diocesana di Foligno in una grande serata all'Auditorium San Domenico e mettendo loro a disposizione il Villaggio Solidale e le materie prime necessarie a proporre degustazioni il cui ricavato è andato interamente in beneficenza. Rivendico con orgoglio la volontà di mettere il tema della cultura alimentare al centro di questa edizione, con i convegni realizzati insieme all'Università di Perugia, all'Ordine degli avvocati e Confagricoltura Umbria, senza dimenticare gli appuntamenti quotidiani di divulgazione su salute e benessere curati da Afam”.