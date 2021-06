Accademia, corsi e prospettive: c'è l'Open day

Domenica 27 Giugno 2021, 00:08 - Ultimo aggiornamento: 00:16

Scommettere sul proprio futuro scegliendo l’arte. Pensare ad una professione del domani e immaginarlo nella bellezza.

Si può fare. Si può realizzare. Il trampolino è l’Accademia di Belle Arti di Frosinone.

Per conoscere corsi, indirizzi, prospettive, è in programma il prossimo 30 giugno e il 1 e 2 luglio, il Virtual Open Day, con link pubblicati sul sito dell’Accademia.

Scultura, Scenografia, Pittura, Pittura Arte Pubblica, Media Art, Linguaggi dell’audiovisivo, Graphic Design, Grafica d’arte, Grafica d’arte per illustrazione, Fashion Design, Decorazione, Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico, Arte Sacra Contemporanea.

Questi i corsi a cui possono accedere gli studenti, che hanno disposizione insegnanti di straordinario livello e una struttura di grande pregio come quella di Palazzo Tiravanti che al suo interno, oltre alle aule e ai laboratori, ospita anche il Maca, il Museo di arte contemporanea dell’Accademia.

«Un luogo - spiega la direttrice dell’Accademia, Loredana Rea - dove la didattica e la ricerca, la creatività e la produzione, la capacità programmatica e l’operatività lavorativa cooperano attivamente con l’obiettivo di predisporre una formazione artistica terziaria, competitiva e realisticamente spendibile nel sistema complesso delle attività lavorative, orientata al fare e capace di esaltare le potenzialità personali unitamente alle abilità cooperative, la visione specialistica e quella d’insieme. Un luogo - prosegue la direttrice - dove la vocazione pedagogica incontra la riflessione critica, la buona didattica incrocia la tensione sperimentale per provare a costruire prospettive professionalizzanti, con il contributo risolutivo dei docenti, del personale tecnico e di quello amministrativo in una volontà di cooperazione che si pone come premessa indispensabile di qualsiasi successo formativo».

Un lavoro consolidato nel tempo e che negli ultimi anni ha raggiunto i suoi massimi risultati sotto l’attenta direzione di Loredana Rea e la presidenza di Ennio De Vellis.

Moltissimi gli studenti che hanno raggiunto obiettivi importanti nelle diverse discipline, a testimonianza del lavoro svolto e della bontà degli insegnanti. Successi registrati in tutte le discipline e in cui sono emerse qualità eccellenti, evidenziate anche da concorsi e bandi.

L’Accademia di Belle Arti di Frosinone, prevede percorsi formativi triennali al termine dei quali si consegue il “Diploma Accademico di Primo livello” e successivi percorsi biennali al termine dei quali si consegue il “Diploma Accademico di Secondo livello”, equipollenti, ai fini dell’accesso a pubblici concorsi, rispettivamente a Diploma di Laurea e Diploma di Laurea Magistrale rilasciati dalle Università.