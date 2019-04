Foligno, precipita nel vuoto dalla Falesia di Pale e muore. Tragedia sull Appennino

FOLIGNO - Tragedia in montagna sull'Appennino folignate in località di Pale. Un uomo è precipitato nel vuoto con la caduta che si è fermata all'interno dell'Eremo di Santa Maria Giacobbe in zona Falesia di Pale. Per cause in fase di accertamento si è verificata la caduta con l'uomo he è precipitato violentemente a terra. L'impatto non gli ha lasciato scampo. Scattato l'allarme la zona è stata raggiunta in forze dai carabinieri forestali ,dai vigili del fuoco, dai carabinieri della compagnia di Foligno,da due equipaggi del 118 e quindi dal personale del soccorso alpino speleologico dell'Umbria. Sono in corso accertamenti per giungere all'identificazione del deceduto. La tragedia è avvenuta giovedì poco prima delle 14. Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA