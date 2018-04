Foligno, patto d'acciaio tra Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito e il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana Regione Umbria

FOLIGNO - Siglato un importante protocollo. Giovedì presso la Caserma “Ferrante Gonzaga Del Vodice” sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, è stato siglato un protocollo d’intesa fra il Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana Regione Umbria ed il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. L’iniziativa, nata su proposta del generale di Brigata Emmanuele Servi Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, è stata favorevolmente accolta da sorella Miranda Trabalza, Ispettrice Regionale della Croce Rossa Italiana. Le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana sono ausiliarie delle Forze Armate, abilitate nell’ambito dei servizi resi nell’assolvimento dei compiti propri dell’Istituzione e per le Forze Armate ed operano nei policlinici/centri ospedalieri militari, e pertanto risultano perfettamente compatibili per l’impiego nelle attività sanitarie che si svolgono presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Il protocollo rinnoverà la collaborazione tra i due enti prevedendo lo sviluppo di attività reciproche. In particolare, l’Ispettorato Regione Umbria del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana metterà a disposizione il proprio personale per l’assistenza sia durante lo svolgimento delle prove fisiche sia in Ambulatorio di Medicina Generale durante le visite mediche; di contro, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito consentirà alle Allieve dei corsi di formazione per aspiranti Infermiere Volontarie, di frequentare i propri Ambulatori nelle giornate dedicate alle attività selettive, impiegandole in affiancamento al personale sanitario militare od alle Infermiere Volontarie in servizio nella giornata; inoltre fornirà assistenza medica per la certificazione di idoneità alle attività al di fuori dei confini nazionali, compresa la somministrazione dei vaccini previsti. Il protocollo d’intesa appena siglato va a rafforzare la collaborazione e l’integrazione istituzionale già esistente fra i due Enti. Da evidenziare che tale accordo avverrà senza oneri aggiuntivi da parte della pubblica amministrazione, e garantirà l’ulteriore integrazione del Centro di Selezione e del suo personale con il contesto sociale di Foligno e dell’Umbria

