Foligno, una mamma lancia la raccolta: «Un Natale sereno per tutti»

FOLIGNO - “Per un Natale più sereno per tutti, aiuta una famiglia in difficoltà. Dona un gioco o acquista un pacco alimentare”. A lanciare l’iniziativa è ancora una volta Isabella Beddini che propone questo appuntamento, tutto dedicato ai più piccoli che vivono situazioni di difficoltà, per il secondo anno. “Dopo il grande successo – dice Beddini – della catena di solidarietà dellos corso Natale, quest’anno vogliamo fare di più. Stiamo raccogliendo giochi in ottimo stato da regalare ai bambini. Inoltre, grazie alla collaborazione con una azienda locale stiamo anche creando pacchi alimentari. Chiunque volesse dare il proprio supporto all’iniziativa mi contatti al 3315920421. Ci stiamo occupando di casi specifici e proprio per questo per aderire all’appello c’è tempo fino alla fine di novembre. I giochi potranno essere consegnati al Centro sociale Sportella Marini o a “Il Laboratorio di Pimpinello” in via Intermezzi 22/A dal lunedì al venerdì – sottolinea – mattina e pomeriggio”. Lo scorso annop tutto era partito da una mamma che chiede aiuto, una mamma risponde e poi da il via ad una rete di mamme che si estende alle famiglie, per aiutare chi è in difficoltà. Riparte quindi da Foligno, e, come detto, porta la firma e l’impegno di Isabella Beddini vera e propria veterana della solidarietà, il nuovo progetto di raccolta giocattoli da destinare a quei bambini che vivono situazioni di difficoltà e che grazie al dono fatto da chi risponde a questo appello, potranno avere un Natale sereno come gli altri loro coetanei. “L’esperienza del 2020 ha preso le mosse – aggiunge Beddini – nella prima parte di quell’anno quando sono entrata in contatto con una mamma che, durante il lockdown aveva perso il lavoro e aveva bisogno di abiti per il figlio. Mi sono attivata reverberando le necessità inerenti quella situazione attraverso diversi gruppi di mamme, di cui sono componente, che si tengono in comunicazione attraverso altrettanti gruppi Whatsapp. Da quell’esperienza di solidarietà è partita la fase successiva, che ho condiviso attraverso la mia pagina Facebook per raccogliere regali da donare ai bambini più bisognosi. In appena una settimana ho ricevuto messaggi da tutta l’Umbria ed è iniziata questa raccolta di regali donati da tante persone. Si tratta di regali usati e in buono stato, ma anche di regali nuovi che le persone hanno voluto comperare proprio per farli recapitare a quei bimbi che vivono difficoltà. Personalmente – prosegue – ho portato i regali a 22 famiglie. Ne abbiamo consegnati anche a 3 case famiglia e ad enti come la Croce rossa e alla Caritas che a loro volta ne hanno fatto dono a chi seguono in situazione di bisogno. Ora ripetiamo quella esperienza di solidarietà per un Natale – conclude Isabella Beddini – più sereno per tutti”. Nel marzo di quest’anno, invece, sempre Isabella Beddini ha ricordato a tutti che la filiera della solidarietà non ha confini. Soprattutto se ad attivarla è una mamma, appunto mamma Isabella, che è riuscita in questo progetto a coinvolgere altre mamme, tutto diventa ancor più importante, più efficace. Cosè è stata attivata una raccolta di vestiti sempre per i più piccoli e contestualmente è partito pure il sostegno per la spesa alimentare che, fatta una volta alla settimana, ha permesso di aiutare 11 famiglie.