Foligno, litiga con la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato 47enne

FOLIGNO – Litiga con la moglie e aggredisce i carabinieri: arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. I fatti. Nella tarda serata dell’8 gennaio – riferisce una nota dell’Arma - a seguito di richiesta di soccorso telefonica pervenuta al 112, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Foligno, sono intervenuti per sedare un’accesa lite tra coniugi. La donna, intimorita dalla reazione aggressiva del marito con il quale ha in definizione una causa di separazione, ha chiesto aiuto ai militari affinché l’uomo venisse allontanato temendo per la propria incolumità visto che, in passato, era stata vittima di maltrattamenti. Di tutt’altro avviso il coniuge, 47 anni, che in stato di alterazione, non ha recepito gli inviti dei militari ad allontanarsi dall’abitazione per poi risolvere, nelle opportune sedi e nei modi stabiliti dalla legge, ogni dissidio. Questi ha più volte cercato con la forza di raggiungere la moglie e, solo l’intervento dei carabinieri, prontamente intervenuti, ha evitato il peggio. Dopo una breve colluttazione, al termine della quale i due militari hanno riportato varie contusioni al volto ed alle mani, il soggetto è stato bloccato e condotto in caserma e dichiarato in arresto con l’ipotesi delittuosa di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. Nella mattinata di sabato, in collegamento online con gli uffici giudiziari di Spoleto, si è svolta l’udienza con la convalida dell’arresto ed è stato disposto nei confronti del 47enne il divieto di dimora nel Comune di Foligno.

Ultimo aggiornamento: 10:42

