Foligno, litiga con i colleghi per questioni di lavoro, estrae una pistola e spara un colpo (a salve) in aria: denunciato dai carabinieri per minaccia aggravata e violenza privata

FOLIGNO – Litiga con i colleghi di lavoro, li minaccia con la pistola e spara un colpo – fortunatamente a salve – in aria: denunciato dai carabinieri. Gli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Foligno, al termine delle indagini, hanno denunciato un italiano di 46 anni ritenuto responsabile di minaccia aggravata e violenza privata. L’uomo – riferisce una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia - si è presentato davanti all’abitazione di due colleghi di lavoro nella zona di Sant’Eraclio di Foligno e, dopo un’animata discussione per motivi di lavoro, ha estratto una pistola e gliel’ha puntata addosso, esternando minacce di morte se non gli avessero raccontato la verità in merito ad alcune vicende che lo riguardavano accadute sul posto di lavoro. A questo punto, dopo aver ottenuto dai due colleghi la rassicurazione che non avevano nulla da nascondere, con la pistola ha esploso un colpo in aria, e se ne è andato via via a bordo della propria autovettura.

Le indagini dei carabinieri, guidati dal comandante di Compagnia, maggiore Giuseppe Agresti, giunti sul posto a seguito della chiamata al Numero Unico di Emergenza, da parte di una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione, hanno permesso di rinvenire, sul luogo del fatto, il bossolo del proiettile esploso, che fortunatamente si è rivelato del tipo “a salve” di libera vendita, pertanto non idoneo a provocare lesioni, che è stato comunque posto sotto sequestro. Al termine degli accertamenti, sulla base delle denunce presentate dai due colleghi di lavoro e dalle dichiarazioni di alcuni residenti che hanno assistito alla scena ed udito il rumore dell’esplosione del colpo di pistola, il 46enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Spoleto.