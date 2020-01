Foligno, una donna guida la Polizia Stradale. Prima volta in Umbria per un Distaccamento

Ultimo aggiornamento: 17:04

FOLIGNO - Cambio al vertice del Distaccamento Polizia Stradale di Foligno. Dopo 14 anni l’ispettore Maurizio Gallinella, promosso al grado di commissario, ha lasciato Foligno per la Sezione Polizia Stradale di Perugia, ed al suo posto è subentrata la prima donna in Umbria a guidare un Distaccamento Polstrada. Si tratta dell’ispettore superiore Simonetta Daidone, in Polizia dal 2003 a Foligno da 10 anni. La dottoressa Daidone, 45 anni sposata e madre di due figli ha due lauree, una in giurisprudenza e l’altra in scienze strategiche. E’ stata capoturno delle Volanti della Questura di Firenze, è stata insignita della medaglia di bronzo al merito civile nel 2007 “Evidenziando non comune senso del dovere e determinazione operativa non disgiunti da spirito d’altruismo, si adoperava, libera dal servizio, unitamente ad alcuni colleghi, ad estrarre una donna anziana dall’abitacolo della propria vettura, in procinto di prendere fuoco a seguito di grave incidente stradale. Chiaro esempio di solidarietà umana, di alto senso civico ed elevata capacità professionale. 17 agosto 2005 – Firenze” ed è anche cavaliere al merito della Repubblica. Il passaggio di testimone tra il commissario Gallinella e l’ispettore superiore Daidone è avvenuto in continuità operativa e in linea con le direttive del Distaccamento di Foligno e il Comando superiore la Sezione Polizia Stradale di Foligno. A raccontare l’attività del Distaccamento Polizia Stradale di Foligno e a riassumere la sinergia tra i vertici che si sono passati il testimone, sono i numeri dell’attività operativa del 2019 che ha interessato l’intera giurisdizione di competenza che ha il suo fulcro proprio su Foligno. Gli incidenti rilevati sono stati 200, tre dei quali con esito mortale. Sono invece 3.080 le violazioni contestate al Codice della Strada, corrispondenti ad un media mensile di 256 e a una giornalieri superiore ad 8. In questo ambito spiccano 161 multe per mancato utilizzo della cintura di sicurezza, 76 per utilizzo del cellulare alla guida. Ci sono poi 735 eccessi velocità, corrispondenti a più di 60 al mese e quindi a 2 al giorno. A ciò vanno aggiunti 28 automobilisti trovati ubriachi alla guida e 6 sotto l’effetto di stupefacenti. Particolare attenzione, nell’ambito dell’espletamento di 1.250 servizi di pattuglia su strada, è stata posta al controllo dei mezzi pesanti e sono stati 1.159 quelli passati sottoposti a verifica. Ci sono stati poi 1.490 soccorsi ad automobilisti e sono stati, invece, 10.345 i veicoli in totale controllati e 11.438 le persone sottoposte a verifica. . Passando alle patenti ritirate sono state 54, mentre i punti in totale decurtati sono 4.094, 14 i veicoli per i quali è scattato il fermo amministrativo, 78 quelli sequestrati. A livello di prevenzione particolare attenzione è stata messa in campo una specifica attività di controllo con l’ausilio dell’etilometro per un totale di 1.678 servizi preventivi.